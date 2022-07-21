Ormanlara giriş yasak, Milli Parklara serbest

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği ‘Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler’ konulu genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişleri 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasakladı. Her biri birer doğa harikası Milli Parklara ise girişin serbest olması, “Milli Parklar orman değil mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Latif SANSÜR

AFAD Başkanlığı’nın Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirleri Genelgesi ile 81 il valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre artan sıcaklık değerleri sonrasında olabilecek orman yangınlarına karşı uyarıldı. Genelgede paralı giriş yapılan Milli Parkların kapsam dışında tutulması dikkat çekti.

Aydın’da aralarında Kent Konseyleri, TEMA Vakfı, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin bulunduğu 26 örgütlenme ortak açıklama ile dikkatleri Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkına çekti. Orman yangınlarının birçok ülkede felaketlere neden olduğunu hatırlattı.

Açıklamada, “Aydın’ın ve ülkemizin en önemli doğal değerlerinden biri olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın yangın tehlikesinden korunması için, günübirlik alanlara görevli ve yetkili kişi ve araçlar haricinde, insan etkisinin ve ihmalinin olacağı gerekçesiyle ziyaretçi ve araç girişlerine yasaklanmasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığının Valiliklere gönderdiği orman yangınlarıyla ilgili genelgenin en önemli değerimiz olan Milli Parkı’da kapsamasını istiyoruz” denildi.

“HASSAS DÖNEME GİRİYORUZ”

Avrupa’nın birçok ülkesini etkileyen şiddetli sıcak havanın hafta sonuna kadar ülkemize geleceği, batı bölgelerinde sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı ve bu durumun yangın riskini oldukça artıracağının altı çizilerek şöyle denildi:

“Türkiye’ye girecek sıcak hava dalgasının, özellikle bölgemizin yangın tehlikesine karşı en hassas noktası olan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı için büyük önem taşıyor.

Yaz sezonunun tam ortasında olmamız nedeniyle hemen her gün kontrolü mümkün olmayan binlerce insan ve araç Milli Parka giriyor. Çevremizde olan yangınlar, Avrupa’daki örnekler ve sıcak hava dalgasının ülkemize gelecek olması en önemli doğa alanımız olan Milli Park için güçlü önlemler almamızı gerektiriyor.

Burada bir kişinin ihmali ve dikkatsizliği, bir sigara izmaritini yere atması bile büyük yangın riski oluşturacak” denildi.

“ON BİNLERİN TAHLİYESİ ÇOK ZOR”

Olası bir yangında, deniz dışında tek girişi olan Milli Park’taki araç ve insanların tahliyesinin zorluğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Birbirine girmiş bitki topluluklarının bulunduğu Dilek Yarımadası’nda olası bir yangını durdurmak ve Milli Parka giren insanları ve araçları tahliye etmek çok zordur.

Sıcak hava dalgası nedeniyle bir yangın olması halinde Güzelçamlı, Davutlar, Ağaçlı, Doğanbey, Tuzburgazı, Atburgazı, Yuvaca, Güllübahçe gibi Samsun Dağları’nı çevreleyen yerleşimler büyük tehdit altına girebilir.”

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