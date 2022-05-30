Ormanlık alanlarda konaklayanlara 222 TL para cezası verilecek

Muğla Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun yayımladığı karara göre, Orman İdaresi’nce belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyenlere 222 TL idari para cezası verilecek.

Yaşar ANTER

Muğla ili düzeyinde oluşturulan Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, tarafından hazırlanan raporda; yaz sezonunda çıkan yangınların büyük bir bölümünün insanların ihmal ve kusurundan kaynaklanmakta olduğu belirtilerek “Orman içi ve kenarında yaşayan vatandaşlarımız yaz sezonu başlamadan önce orman yangınlarının önlenmesi konusunda Orman İşletme Müdürlükleri teknik elemanlarınca bilgilendirileceklerdir” denildi.

ÇÖPLÜK VE DEVLET ORMANI ARASINA 30 METRE GENİŞLİĞİNDE ŞERİT

Son yıllarda çıkan orman yangınlarının bir kısmının Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara ait çöplüklerde çıkan yangınların ormana sıçramasıyla meydana geldiği vurgulanan komisyon kararında ayrıca “Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlar, çöplük ile devlet ormanı arasında, mineral toprağın açığa çıkarıldığı 30 metre genişliğinde şeridin oluşturulmasını sağlayacak ve muhtemel çöp yanması esnasında kurumlarca arazöz ve işçi bulundurularak yangın söndürülecektir” ifadesi de yer aldı.

ARAÇLARLA DEVRİYE GEZİLECEK

Alınan bir diğer karara göre ise; yaz aylarında yangına çok hassas ormanlık sahalarda nisbi nemin düşük, hava sıcaklığının ve rüzgârın fazla olduğu günlerde kolluk kuvvetleri ile birlikte belirlenen güzergâhlarda araçlarla devriye gezilecek. Arazöz ve su tankerlerinin yoldan geçmesine mani olacak şekilde araç parkına izin verilmeyecek. Caydırıcı devriye hizmetleri Temmuz, Ağustos aylarında daha yoğun olarak yapılacak.

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