Örsan Öymen anılacak

Türkiye’nin en önemli araştırmacı gazetecilerinden ve köşe yazarlarından birisi olan Örsan Öymen, 22 Temmuz 1987 tarihinde Bodrum’da geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Öncü, Ulus, Günaydın, Milliyet gazetelerinde ve TRT, WDR radyo ve televizyon kurumlarında çalışan Örsan Öymen, 1970’li ve 1980’li yıllarda Milliyet Gazetesi’ndeki “Politika Kazanı” adlı köşesindeki yazılarla bir döneme damga vurmuştu.

Örsan Öymen “Politika Kazanı” ve “Bir İhtilal Daha Var” adlı kitapların da yazarıydı. Örsan Öymen’i anma törenine ağabeyi gazeteci-yazar-siyasetçi Altan Öymen, oğlu felsefeci-yazar-öğretim üyesi Örsan K. Öymen, kızı Yasemin Öymen, kız kardeşi Gülden Hacaloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve yakınları katılacaklar.