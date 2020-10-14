Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış sürüyor

VİYANA (AA) – İkinci dalganın yaşandığı Avrupa’da Avusturya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya’da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında rekor seviyelere ulaşan artış sürerken, can kayıpları da gün geçtikçe artıyor.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya’da son 24 saatte 1346 yeni vaka tespit edildi. Söz konusu vaka sayısı virüsün ilk görüldüğü mart ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek seviye oldu.

Hükümetin ikinci bir karantina ya da dışarı çıkma kısıtlaması gibi sosyal yaşamı durduracak kararlar almamak için direndiği Avusturya’da Sağlık Bakanlığı verilerine göre, virüs bulaşan kişi sayısı 58 bin 672’ye, sangın hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı 11 artarak 872’ye ulaştı.

– Slovakya’da açık alanlarda maske kullanmak zorunlu hale getiriliyor

Salgın hastalık nedeniyle acil durum ilan edilen Slovakya’da bir gün içinde 1410 yeni vaka kayıtlara geçti. 5,5 milyon kişinin yaşadığı Slovakya’da virüsün yayılma hızını azaltmak için yarından itibaren açık alanlarda da maske kullanımı zorunlu olacak.

Slovakya’da toplamda 22 bin 296 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 5 artışla 66’ya ulaştı.

– Polonya’da rekor seviyede can kaybı

Polonya’da virüs kaynaklı günlük can kaybı mart ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 116 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 526 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 141 bin 804’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 217’ye çıktı.

– Çekya’da kısmi karantina başladı

Kısmi karantina uygulanmaya başlanan Çekya’da ise son 24 saatte 8 bin 326 yeni vaka ve 55 can kaybı görüldü. Ülkede toplam vaka sayısı 129 bin 747'ye, ölenlerin sayısı ise 1106'ya yükseldi.

Macaristan'da ise son 24 saatte 920 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 40 bin 782'ye, ölü sayısı 27 artarak 1023'e yükseldi.