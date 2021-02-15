Orta Doğu'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı Tunus'ta 36, Lübnan'da 32, Fas'ta 17, Irak'ta 15, Ürdün'de 11 kişi hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 740 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam vefat sayısı 7 bin 544'e, vaka sayısı 223 bin 244'e, iyileşen sayısı da 182 bin 421'e yükseldi.

– Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saat içinde Kovid-19'dan 32 kişi öldü, 130 yeni enfekte tespit edildi.

Bugüne kadar toplam ölenlerin 3 bin 993'e çıktığı belirtilen açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 339 bin 122'ye, iyileşenlerin ise 239 bin 293'e ulaştığı kaydedildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 17 kişinin vefat ettiğini, 339 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede Kovid-19'dan yaşanan can kaybının 8 bin 477'ye, toplam vaka sayısının 478 bin 474'e, iyileşenlerin de 458 bin 852'ye ulaştığı belirtildi.

– Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada, bugün 15 kişinin salgından hayatını kaybettiğini, 2 bin 224 kişide virüs tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, ülkede salgından toplam can kaybı 13 bin 179, vaka sayısı 643 bin 852, hastalıktan kurtulanların sayısı 607 bin 59 oldu.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, bugün Kovid-19 kaynaklı 11 ölümün gerçekleştiğini, 2 bin 447 kişinin hastalığa yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, ülkede toplam vefat sayısının 4 bin 455'e, vakaların 347 bin 250'ye, iyileşenlerin de 327 bin 99'a ulaştığı ifade edildi.