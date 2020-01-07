“Orta Doğu’daki krizde Türkiye tarafsız kalmayı başarabilir mi?” – Kulis (6 Ocak 2020)

Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu CHP eski milletvekili Şahin Mengü, Orta Doğu’da gerilen ABD-İran krizinde Türkiye’nin konumunu değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Orta Doğu’daki krizde Türkiye tarafsız kalmayı başarabilir mi?” – Kulis (6 Ocak...