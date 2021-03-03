“Orta riskli” iller arasındaki Çorum'da maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı

ÇORUM (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "kontrollü normalleşme" döneminin başlamasının ardından, polis ekipleri Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, her 100 binde 28,12 Kovid-19 hastası bulunan ve orta riskli iller arasında yer alan kentte esnaf ve vatandaşlar için "kontrollü normalleşme" dönemi başladı.

Çeşitli sektörlerdeki iş yerleri belirlenen kriterlere göre açılırken, kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde de salgın öncesine dönüldü.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların rehavete kapılmasına engel olmak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Kent merkezinde başta Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetim yapan ekipler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarısında bulundu.

Denetimlerde maske takmadığı tespit edilen kişiler kayıt altına alınırken, ikinci kez maskesiz yakalananlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.