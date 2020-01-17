Gün Başlıyor’da Can Ataklı, AKP’nin Akil Adamlarının şimdi nerelerde olduğunu sorguluyor. Kanal İstanbul projesinin finansmanına, “Erdoğan’ın Dış Güçler Edebiyatı”na değinen . Ataklı, Tunus’ta Erdoğan karşıtı gösterileri değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Ortadan kaybolan akil adamlar neredeler?” – Gün Başlıyor (17 Ocak 2019)