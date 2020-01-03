Gün Başlıyor’da Can Ataklı, Meclis’ten geçen Libya Tezkeresi’ne, Orta Doğu’nun yeni sorunu İranlı Devrim Muhafızı Komutanı Kasım Süleymani krizini yorumluyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
http://www.tele1.com.tr
Tweets by tele1comtr
http://www.instagram.com/tvtele1
http://www.facebook.com/tele1comtr
Anasayfa Alaturka Online “Ortadoğu’da bir çocuğumuz oldu” – Gün Başlıyor (3 Ocak 2020)