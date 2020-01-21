“Ortadoğu’nun tek adamlı rejimi olduk” – Halk İçin Halk Adına Sedef Kabaş Soruyor (20 Ocak 2020)

Halk İçin Halk Adına’da, Sedef Kabaş Sordu, deneyimli siyasetçi Rifat Serdaroğlu İle Liberal Demokrat Parti Eski Başkanı Cem Toker yanıtladı. Programda, siyasete ilişkin çok çarpıcı açıklamalar yer aldı. Tele1'e destek olmak için:
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