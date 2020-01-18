Ortağını vurdu, polise denk gelince intihar etti!

Olay, dün 18.30 sıralarında Beşiktaş Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, “Şüphe” üzerinde bir araca “Dur” ihtarında bulundu. Motosikletli ekiplerin durdurmaya çalıştığı araç sürücüsü, gaza basarak yoluna devam etti. Kaçmaya çalışan şüpheliyi polis ekipleri takip etti. Sürücü polis ekiplerinin, sıkıştırması üzerine, aracını durdurdu. Ekipler, araca doğru yönelirken 1 el silah sesi duyuldu.

İNTİHAR ETTİ

Aracı kullanan Umut G.’nin polisin kendisini durdurması üzerine intihar ettiği anlaşıldı. Araçta inceleme yapan ekipler, otomobilin arka koltuğunda üstü kartonla örtülmüş bir kişinin kanlar içerisinde yattığı fark edildi. Kartonu kaldıran ekipler, kanlar içerisinde yatan Bekir H. ile karşılaştı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İntihar eden Umut G.’nin hayatını kaybettiği anlaşılırken ağır yaralı olan Bekir H., hastane kaldırıldı.

BİRLİKTE ARACA BİNDİLER

Olayın ardından İstanbul Emniyetine bağlı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Umut G. ve Bekir H.’nin bir süredir ortak olarak Sarıyer Maslak’ta bir restoran işlettiği bilgisine ulaşıldı. İkili arasında bir süredir alacak verecek meselesinden kaynaklanan sorunlar olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını da inceledi. İş ortağı olan ikilinin, 17.00 sıralarında bir arada olduğu ve bir otoparkta araca doğru yürüdükleri görüntüleri tespit edildi.

YAKALANACAĞINI DÜŞÜNEREK İNTİHAR ETTİ

Yapılan incelemelerde, Umut G.’nin aracı, tenha olan bir bölgeye götürdüğü anlaşıldı. Burada arkadaşını başından vurarak üstünü kartonla örttüğü öne sürülen Umut G.’nin kaçmaya çalışırken, o bölgede denetim yapan ekiplere denk geldiği anlaşıldı. Polisin şüphelendiği Umut G.nin yakalanacağını düşünerek intihar ettiği ifade edildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Olayın ardından Umut G.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülürken, hastaneye kaldırılan Bekir H.’nin beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

İLGİLİ HABER İstanbul’da korku dolu anlar: Küçük kız inşaattaki kuyuya düştü