Ortak deprem hattı nedir? Ortak deprem hattı nasıl yüklenecek?

Deprem Türkiye’nin bir gerçeği olarak sık sık kendini acı şekilde hatırlatmaya devam ederken önlem konusunda atılan adımlar da vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Deprem hattı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi. Peki ortak deprem hattı nasıl kullanılacak?

ORTAK DEPREM HATTI NEDİR?

Soylu’nun açıklamasında uygulamanın tüm mobil telefonlara yükleneceğini açıkladı. Ortak bir deprem hattı oluşturuyoruz. Bunu bütün telefonlara yükleyeceğiz mümkünse bundan sonra satılan bütün telefonlarda olacak. O uygulamalar otomatik olarak olacak. Buna çalışıyorlar 4 operatör aynı anda yapacaklar dedi.