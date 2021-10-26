‘Ortak kredi faizi belirlenmesine rekabet soruşturması açılmalı!’

Kamu bankalarının dün ortak bir kararla kredi faizlerinde 200 baz puanlık indirime gittiğini bir basın açıklamasıyla duyurması, Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez’e göre bir rekabet soruşturması konusu.

Özlem Ermiş BEYHAN

Ufuk Söylemez, kamusal sermayeli bankalarının kamu bankası olarak adlandırıldığını ancak bu bankaların hem özel hukuka hem de rekabet hukukuna bağlı olduğunu vurguladı. Söylemez şöyle dedi: “Ekonomik gerçeklerden kopuk bu ortak faiz indirimi, emir komuta yönetiminin bir sonucudur. Bu kredilerden edilecek zararın devlet tarafından karşılanacak olması sebebiyle diğer bankalara karşı bir rekabet suçu işlenmiştir. Mutlaka bir soruşturma açılması gerekir.” Ufuk Söylemez, 4054 Sayılı Rekabet Kanunu’nun 4. maddesine göre ortak faiz kararı almanın açık bir şekilde rekabet soruşturmasına konu olduğunu vurguladı.

ÖZEL BANKALARI ZORLUYOR

Söylemez, Halk Bankası ve Vakıfbank’ın hisselerinin halka açık olduğunu da hatırlatarak, “Bu şekilde oluşabilecek zararı, Hazine’ye sermaye artırımı biçiminde ödetebilecekleri kredi faizi indirimleri ile diğer özel bankaları da reel net sıfır- negatif faizli kredi vermeye zorluyorlar. Bu üç bankanın piyasa büyüklüğü yaklaşık yüzde 35. Yani sektörü domine edecek bir büyüklükten bahsediyoruz” diye konuştu. Söylemez, Berat Albayrak’ın bakanlığı dönemindeki kredi pompalanarak ekonomiyi canlandırma senaryosuna geri dönüldüğünü, ancak bu formülün işlemediğinin daha önce de görüldüğünü de ekledi.

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