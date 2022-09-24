Ortaköy’de eğlence mekanı önünde dehşet: 1’i kadın 3 kişi darbedildi

İstanbul Ortaköy’de bir eğlence mekanına gelen 1’i kadın 3 kişi çıkan tartışma sonrası güvenlik görevlileri tarafından dakikalarca darbedildi.

Olay 8 Eylül Perşembe gecesi saat 01.30 sıralarında yaşandı. Ortaköy’de bir eğlence mekanına gelen 1’i kadın 3 kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Bunun üzerine çıkan tartışmada içeri alınmayan erkek, güvenlik görevlilerinden birine kafa attı.

Yaklaşık 10 kişi olan takım elbiseli güvenlik görevlileri, kafa atan kişiyle birlikte yanındaki kişiyi ve kadını yere yatırıp tekme ve yumruklarla darbetti. Daha sonra bir türlü sakinleşmeyen güvenlik görevlileri, sopalarla hem kadını hem de erkeği darbetti. Bazı güvenlik görevlileri ise 3 kişiyi darbeden arkadaşlarına engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yaşanan dehşet anları mekanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

1 KİŞİ AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Bu olaydan bir süre sonra eğlence mekanı önüne gelen silahlı grup ile güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Olayda silahla vurularak ağır yaralanan bir güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı. (DHA)

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