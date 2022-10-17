Ortaköy’de gece kulübü önünde sopalarla darp ve cinayet sonrası operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Beşiktaş’ta bir eğlence mekanının önünde bir erkek ve kadının sopalarla darbedilmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. Yaşanan o dayağın sır perdesi aralandı. Polis, darp sonrası 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de yaralandığı olaylarla ilgili önceki gün 48 şüpheliyi gözaltına aldı.

Habip ATAM

İstanbul Beşiktaş Ortaköy’deki bir eğlence merkezinde ağustos ayında yaşanan bir olayın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürmüştü. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin sopalarla dövüldüğü görülürken, 8 Ağustos 2022’de yaşanan olayın ardından eğlence merkezinde 2 kez silah sesleri duyulmuştu.

Darp olayının yaşandığı gece eğlence mekanına silahlı saldırı düzenlemek isteyen 3 kişi korumalar tarafından vurulmuştu. Yaralanan 3 kişinden 2’si daha sonra korumalarca darbedilmişti. Günler sonra 22 Ağustos’ta yaşanan ikinci saldırıda ise korumalar arasındaki bir kişi öldürülmüştü.

KAFA ATINCA SOPALARLA GELDİLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaşanan o saldırıların ardından çalışma başlattı. Darbedilen kişinin polis ekiplerince bilinen bir isim olduğu anlaşıldı. İddiaya göre , Mesut B., bir kadınla eğlence mekanına gitmişti. Yanında 2 adamı vardı. Arkadaşı olan 2’si kadın 4 kişi de eğlence mekanında eğleniyordu.

Mesut B. ve kız arkadaşı alkollü olduğu için içeri girerken bazı müşterilere çarptığı için güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Tartışma yaşanınca, Mesut B. görevlilerden birine kafa attı. Bunun üzerine iki taraf arasında kavga başladı. Ellerine sopa alan korumalar, Mesut B., 2 adamı Şeyhmuz K., Recep Ç. ve kız arkadaşı İnci E.’yi darbetmeye başladı.

SİLAHLI SALDIRI

Mesut B.’nin araca bindirilerek gönderilmesinden 2 saat sonra motosikletli 4 kişi eğlence mekanının önüne geldi. Silahlarla ateş etmek isterken korumalar erken davrandı. Saldırıya gelenlerden 2’si kaçarken, 2’si kaldırıma yığıldı.

Mesut B.’nin adamları olduğu iddia edilen 2 yaralı, korumaların sopalı saldırısına uğradı. Polis ekipleri saldırı sonrası yaralı 3 ismi ve ateş eden eğlence mekanının güvenlik görevlisi Z.İ.’yi gözaltına aldı.

DARBEDİLEN KADIN MERDİVENDEN DÜŞTÜ

İddiaya göre, gecenin sonunda korumalar içeride eğlenen Ufuk K. ve Ümit G.’ye yöneldi. Mesut B.’nin adamları olduğu öne sürülen 2 isim ve yanlarındaki 2 kadın korumalarca darbedildi. İddiaya göre kadınlardan biri merdivenlerin korkuluklarından düşerek yaralandı.

SALDIRI ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Polis olayla ilgili çalışma yaparken aynı mekana yönelik 22 Ağustos’ta bir saldırı daha gerçekleştirildi. Eğlence mekanına arka girişinden 02.00 sıralarında giden 2 şüpheli peş peşe ateş etti. Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin tabancasından çıkan mermi, Yasin Keskin’in ölümüne sebep oldu. Birinin başında kask bulunan 2 şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

BALAT’TA SALDIRI

Organize ekiplerinin olayla ilgili çalışma yaptığı suç örgütü elebaşı Mesut B. ismiyle geçtiğimiz yıl da karşılaşmıştı. Sinemasal’ın kurucusu olan ve Balat’ta ofisi bulunan sinemacı Enes Kaya 21 Eylül 2021’de vurulmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçi gözaltına alınmış, şüphelinin Mesut B.’nin adamı olduğu öne sürülmüştü. Ancak saldırgan bu iddiaları kabul etmemişti.

EV VE ARSALARA ZORLA EL KOYDULAR

Organize ekipleri, yaşanan saldırı sonrasında, Mesut B.’nin ve çetesini polisin mercek altına aldığı ortaya çıktı. Araştırmalarda şüphelilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü ve yurt dışında yaşayan gayri müslimlere ait taşınmaz mallara zorla el koydukları iddialarına ulaşıldı.

İddiaya göre çete, yaklaşık 20 daireye zorla el koymuştu. Kapı kilitlerini değiştiren çete bu evleri kiraya vermişti. Ayrıca çok sayıda arsayı da otoparka dönüştürmüştü. Arsa ve evlerin sahipleriyle ilgilenen kişilerin ise tehdit ve darbedilerek polise gitmelerinin engellendiği öne sürüldü.

48 GÖZALTI

Kavga ve zorla el koyma iddialarıyla ilgili yapılan çalışmaların ardından önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında, Mesut B.’nin de aralarında bulunduğu 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29’unun Mesut B.’nin adamı olduğu belirtildi. Diğer 18 şüphelinin ise Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanın yöneticisi ve korumaları olduğu belirtildi. Ayrıca lüks eğlence merkezinin sahibinin de ifadeye çağrıldığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

SİNEMACI KAYA’YI VURAN ŞÜPHELİ YENİDEN GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Sinemasal’ın kurucusu Enes Kaya’yı silahla yaraladığı iddia edilen Şeyhmus B.’nin de bulunduğu belirtildi. Şüphelinin saldırı sonrasında yakalandığı, cezaevine girdiği ve geçtiğimiz aylarda tahliye edildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Ortaköy’de eğlence mekanı önünde dehşet: 1’i kadın 3 kişi darbedildi