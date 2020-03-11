ORTALIK FENA KARIŞTI ! Petrolün Varili %30 Düşerken Ülkemizde Neden %10 Düşüyor

Petrol fiyatları yüzde 30 düştü (Son 30 yılın en düşük seviyesinde)

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları tarihi dip seviyeye indi. Petrol fiyatları yüzde 30’luk düşüşle 31 dolara kadar geriledi. Ama ülkemizde petrol fiyatları % 10 düştü . Halkımız bu konuda ne düşünüyor ?

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