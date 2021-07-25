Ortalık kan gölüne döndü! Baba-oğul öldü, 2 oğul ile 1 torun yaralı

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Alaturka Online
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Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kargı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede Şahin Duman ve oğulları Ömer, Sezer ve Şakir ile torunu Emirhan Duman ile kimlikleri tespit edilemeyen grup arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kimin ateşlediği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Duman ailesi fertleri, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Şahin Duman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar da ilçeye yakın olan Tokat’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ömer Duman da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Şahin Duman, Sezer Duman ve Emirhan Duman’ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına alırken, geniş çaplı soruşturma başlattı. DHA

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