Ortalık karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Olay, Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında arazi meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kavgada Hülya K., Mehmet K. ve Nuri K. hayatını kaybederken 2’si ağır 11 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARI TAŞIYAN ARAÇ TAKLA ATTI

Öte yandan yaralıları taşıyan araç yolda takla attı. Her iki olayda yaralananlar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatırken, özel harekat ekipleri etten duvar ördü. Ölenlerin ve yaralananların yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. İHA

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