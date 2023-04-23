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23 Nisan 2023
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Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 21.20 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

İstanbul’dan Çanakkaleye gitmekte olan Metin Altıncı yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mustafa Özkocamanın kullandığı 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobilin sürücüsü Mustafa Özkocaman ve annesi Asiye Özkocaman ile minibüsteki 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorludaki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılardan Asiye Özkocaman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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