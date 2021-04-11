Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya Doğan yönetimindeki 07 GN 378 otomobil, aynı istikamette seyreden O.K . idaresindeki 33 VP 523 plakalı kamyona arkadan çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Kaykay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yahya Doğan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

DURUMLARI AĞIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan A.Ç. ile yine otomobilde yolcu olarak bulunan H.I ‘nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. İHA

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