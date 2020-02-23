Ortodonti tedavisinde saklı teller çıkarıldıktan sonra dişlerin eski haline dönme olasılığı var mıdır?

Ortodonti tedavisinde saklı teller çıkarıldıktan sonra bazı hastaların dişlerinde eski pozisyonlara doğru birtakım bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bu hastaları bazen öngörmek mümkün olabilmektedir. Bazı önemli bir grupta dişlerin tedaviden sonra bozulup bozulmayacağını öngörmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle tedavi bittikten sonra pekiştirme apareyleri kullanılmaktadır. Son derece konforlu bir işlemdir. Ortodontik tedavi bittikten sonra başarının sürdürülebilmesi için doktorunuz ile iletişimde kalıp ortodontistinizi ziyaret etmeniz kontrollerinizi yaptırmanız gerekmektedir.