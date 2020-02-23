Ortodonti tedavisinde saklı tellerin bakımı herhangi bir probleme yol açar mı?

Ortodonti tedavisinde diş tellerinin bakımında hastaların dikkat etmesi gereken unsurlar, dişlerinin yeterli düzeyde fırçalanması ve çok sert gıdalardan kaçınarak apareylerin kırılmasının önlenmesidir. Bu ikisine dikkat edildiği takdirde herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar zeytin, erik hurma, beyaz leblebi gibi çekirdekli gıdaların çekirdeklerinin tüketilmeden önce çıkarılmasıdır. Günde en az 3 defa titiz bir şekilde diş fırçalanmalı ve ara yüz fırçaları ile tellerin aralarının temizlenmesi gerekmektedir.