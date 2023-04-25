63.9 F
Los Angeles
24 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemÖrtülü ödenek harcaması 3 ayda 900 milyonu aştı!

Örtülü ödenek harcaması 3 ayda 900 milyonu aştı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre örtülü ödenek olarak adlandırılan ‘gizli hizmet’ giderleri katlanarak arttı. Örtülü ödenek devletin milli güvenliği ile ilgili konularda kullanılabiliyor. Ancak hiçbir denetimin olmadığı ödenekten yapılan harcamalar özellikle seçim dönemlerinde tartışma yaratıyor. Yasalar ödenekten sadece başbakanın harcama yapmasına yetki veriyordu. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ödenekte çift başlılık süreci başladı.

Yeni sistemle birlikte başbakanlık makamı ortadan kalktı ve ödenek üzerinde ki tek yetki Cumhurbaşkanlığında kaldı. Resmi verilere göre 2003 yılından, bu yılın ilk üç ayına kadar geçen sürede örtülü ödenekten harcanan tutar toplam 24 milyar 741 milyon 571 bin lirayı buluyor.

ERDOĞAN HARCADI

Erdoğan 2014 yılında ilk kez Cumhurbaşkanı seçildi. 2014 yılından bu yana örtülü ödenekten tek yetkili olarak 18 milyar 456 milyon 728 bin lira harcadı.  2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilince, örtülü ödenek harcamaları katlandı ve 2 milyar liralık barajı aştı.

Gündem
Önceki haber
Devlet yoksul babayı icraya verdi
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,481BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States