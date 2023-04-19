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19 Nisan 2023
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Oruç ne zaman bitiyor, Ramazan’ın son günü ne zaman?

Alaturka Online
Alaturka Online

Ramazan ayının son günleri yaşanırken, bu yıl 29 gün oruç tutacak olan vatandaşlar, son oruç günün araştırmaya başladı. Hicri takvimin 9. ayı olan Ramazan ayının başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​hilalin görülmesiyle belirlendiği için, Ramazan ayının ne kadar süreceğini her yıl değişebiliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başladı. Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

RAMAZAN AYI 29 GÜN, 30 GÜN MÜ SÜRECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, “Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor.” bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, “Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb’imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur.” diye konuştu.

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