Oscar fiyaskosu! Ödül alacaklar belli miydi?

"Önemli Şeyler" programımızın bu bölümünde 92. Akademi Ödülleri Kazananlarını konuştuk. Oscar bir fiyasko muydu? Neden tarihinin en az izlenmesini aldı? Kazananlar belli miydi? Oscar öncesi programımızı izle ► https://youtu.be/99tvBHztQ7s SOSYAL MEDYA HESAPLARI 🔻

Önemli Şeyler ► http://www.instagram.com/onemliseylertv

Hakan Orkan ► http://www.instagram.com/hakanorkan

Özay Şen ► http://www.instagram.com/ekvatortilkisi

Çağlar Cilara ► http://www.instagram.com/caglarcilara PODCAST 🔻

Spotify ► https://open.spotify.com/show/30VHI9RC39Zr7NlUSjdAoh?si=9ZWLuLk-SvizczDwhpnYeA

Apple Podcast ► https://podcasts.apple.com/tr/podcast/çağlar-cilara/id1483052978?l=tr ▪️92. AKADEMİ ÖDELLÜLERİ KAZANANLARI

En İyi Erkek Oyuncu – Joaquin Phoenix 03:15

En İyi Kadın Oyuncu – Renee Zellweger 05:10

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Laura Dern 06:10

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Brad Pitt 06:40

En İyi Film – Parasite 08:34

En İyi Belgesel – American Factory 10:15

En İyi Uluslararası Film – Parasite 10:58

En İyi Orijinal Müzik – Joker – Hildur Guðnadóttir 11:08

En İyi Prodüksiyon Tasarımı – Once Upon a Time…in Hollywood 11:34

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı – Bombshell 11:45

En İyi Görüntü Yönetmeni – Roger Deakins / 1917 12:02

En İyi Görsel Efekt – 1917 12:02

En İyi Yönetmen – Bong Joon Ho: Parasite 13:13

En İyi Orijinal Senaryo – Parasite filmiyle Bong Joon Ho ve Han Jin Wo 13:13

En İyi Uyarlama Senaryo – Jojo Rabbit 16:51

En İyi Kurgu – Ford v Ferrari – Michael McCusker & Andrew Buckland 18:08

En İyi Orijinal Şarkı – (I’m Gonna) Love Me Again (Elton John, Rocketman) 18:35

En İyi Kısa Belgesel – Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) 18:55

En İyi Kostüm – Jacqueline Durran, Little Women 18:54

En İyi Sinematografi: 1917 – Roger Deakins 20:00

En İyi Ses Miksajı: 1917 – Mark Taylor ve Stuart Wilson 20:20

En İyi Animasyon Filmi: Toy Story 4 20:30

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Hair Love 20:34 #oscar #oscar2020 #parasite

–

✅ Youtube'dan Beni Destekleyin : http://youtube.com/c/caglarcilara/join ✅ Patreon Desteğiniz için : https://www.patreon.com/caglarcilara ✅ Bitcoin ₿ Desteğiniz için : 1JL2yb3DcbxbnPNaAhwimFaXpuyxpaFVbd