Oscar için geri sayım! ‘Ünlüler bu kez şampanya halıda boy gösterdi’

Ünlü talk show sunucusu Kimmel’in ev sahipliğinde Hollywood’daki Dolby Theatre’da yapılacak. Geçtiğimiz yıl Will Smith’in olaylı tokadı sonra gözler bu yıl Oscar’a çevrildi. Nefeslerin tutulduğu gecece ünlüler boy göstermeye başladı. Bu yıl 1961’den beri farklı olarak kırmızı halı, şampanya rengine döndü. Jimmy Kimmel, basına hitap ederken, Will Smith’in geçen yıl Oscar töreninde Chris Rock’a tokat atmasına atıfta bulunarak, “İnsanlar ‘Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?’ diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim” şeklinde espri yaptı.

NE OLMUŞTU?

Will Smith, ‘King Richard’ filmindeki rolüyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldığı 94’üncü Oscar Ödül Töreni’ne tokat skandalıyla damga vurmuştu. Rock, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in Alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili “Jada seni seviyorum, ‘G.I. Jane 2’yi sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde espri yapmıştı. Bunun üzerine Smith, oldukça sinirlenmişti. Ünlü aktör, şakalar üzerine sahneye çıkıp, Chirs Rock’a tokat atmış ve “Karımın adını ağzına alma!” demişti.

OSCAR ÖDÜL TÖRENİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Dwayne Johnson – Emily Blunt

Cate Blanchett

Lady Gaga

Michelle Yeoh

Nicole Kidman

Salma Hayek – Pedro Pascal

Michael B. Jordan

Stephanie Hsu – Michelle Yeoh