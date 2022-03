Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Kazananlar



Dünyanın en prestijli sinema ödülleri Oscar’lar 94’üncü kez sahiplerini buldu… Los Angeles’ta düzenlenen ve çok sayıda ünlünün katıldığı ödül töreninde ise dikkat çekici bir ilk yaşandı.

Sağır bir aile ile duyma yetisine sahip kızlarının ilişkilerini anlatan CODA, Oscar’dan zaferle ayrıldı. En iyi film dalında ödülün sahibi olan CODA böylelikle ilk kez bir dijital içerik platformunun yapımcısı olduğu ve büyük ödülü kazanan ilk film oldu.

Apple TV+’ın yarattığı CODA aralarında Netflix’in The Power of the Dog isimli filmi de olmak üzere geleneksel Hollywood stüdyolarının yapımlarını geride bırakarak zafere ulaştı.

Filmin yapımcısı Patrick Wachsberger, “Akademiye, bu zor günlerde ihtiyaç duyduğumuz sevgi ve aile ile ilgili filmi dikkate değer gördükleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Corona virüsü yasakları sebebiyle son yıllarda sönük geçen Oscar Ödül Töreni Dolby Theatre’da gerçekleşti.

İŞTE 2022 OSCAR ÖDÜLLERİ’NİN SAHİPLERİ

En iyi film: CODA

En iyi kadın oyuncu: Jessica Chastain- The Eyes of Tammy Faye

En iyi erkek oyuncu: Will Smith- King Richard

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Troy Kotsur- CODA

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Ariana DeBose- West Side Story

En iyi yönetmen: Jane Campion- The Power of the Dog

En iyi orijinal müzik: No Time To Die- Billie Eilish-Finneas O’Connell

En iyi yabancı dilde film: Drive My Car

En iyi animasyon: Encanto