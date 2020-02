Oscar Tarihinde Bir İlk

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestiji ödülleri Oscarlar sahiplere buldu. Ödüllerin 92 yıllık tarihinde bu yıl bir ilk yaşandı ve ilk kez yabancı dilde çekilmiş bir film ‘‘en iyi film’’ seçildi. Böylece ilk kez bir film hen “en iyi yabancı film” hem de “en iyi film” Oscar’ını aldı. Güney Kore yapımı ‘‘Parasite’’ Los Angeles’taki törende 4 dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Güney Koreli yoksul bir aileyle ilgili bir kara komedi olan ve gerilim unsurları taşıyan “Parasite”, gecede en iyi film dalının yanısıra en iyi yönetmen, en iyi uluslararası film ve en iyi orijinal senaryo ödüllerini de topladı. Yönetmen Bong John Ho, ödülü kabul ederken yaptığı konuşmada o ana kadar aldıkları üç ödülü kast ederek, “Günü tamamladığımı düşünmüştüm ve dinlenmeye hazırdım. Sabaha kadar içeceğim’’ ifadesini kullandı.

“Parasite”, Cannes’da Altın Palmiye ödülü almış; bunun yanı sıra Ekran Oyuncuları Derneği SAG ve İngiltere’nin Oscar’ı sayılan BAFTA törenlerinden de ödülle ayrılmıştı.

En iyi film dalında favori olarak Birinci Dünya Savaşı konulu ‘‘1917’’ gösteriliyordu, böylece “Parasite” bu başarısıyla hem sürprize hem de tarihe imza atmış oldu.

Joker performansı Oscar getirdi

En iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu ödülerinde ise favoriler kazandı. Çizgi romandan beyaz perdeye uyarlanan ‘‘Joker’’ filminin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix en iyi erkek oyuncu, ‘‘Judy’’ adlı yapımdaki rolüyle de Rene Zellweger en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Phoenix konuşmasında kendisi gibi oyuncu olan, ölen kardeşi River Phoenix’i andı ve onun yazdığı bir şarkının dizesine yer verdi. Phoenix, bugüne kadar Joker rolüyle Oscar ödülü alan ikinci aktör oldu. Daha önce 2009 yılında Heath Ledger bu rolle ödüle layık görülmüştü. Ledger 2008 yılında hayatını kaybetmişti.

Brad Pitt ilk kez Oscar kazandı

Hollywood’un en sevilen aktörlerinden Brad Pitt de bu yıl ilk kez Oscar ödülü sahibi oldu. Pitt ‘‘Once Upon a Time in Hollywood’’ filmindeki rolüyle En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Pitt konuşmasında siyasi bir çıkış yaptı ve Başkan Trump’ın azil soruşturmasında Senato’da eski güvenlik danışmanı John Bolton’un tanık olarak dinlenmesine izin verilmemesini gündeme getirdi. “Teşekkür konuşmam için bana verilen 45 saniye John Bolton’a azil soruşturmasında tanınan süreden fazla” ifadelerini kullandı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüyse ‘‘Marriage Story’’ filmindeki rolüyle Laura Dern’in oldu.

Gecede ödül alan kişi ve yapımların listesi şu şekilde:

En İyi Film: Parasite

En İyi Erkek Oyuncu: Joaquin Phoenix

En İyi Kadın Oyuncu: Rene Zellweger

En İyi Yönetmen: Bong Jon Ho

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern

En İyi Yabancı Film: Parasite

En İyi Kısa Animasyon: Hair Love

En İyi Animasyon: Toy Story 4

En İyi Belgesel: American Factory

En İyi Kısa Belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En İyi Kısa Film: The Neighbor’s Window

En İyi Uyarlama Senaryo: Taika Waititi – Jojo Rabbit

En İyi Orijinal Senaryo: Bong John Ho ve Han Jon Won – Parasite

En İyi Sinematografi: Roger Deakins – 1917

En İyi Film Kurgusu: Michael McCusker and Andrew Buckland – Ford v Ferrari

En İyi Ses Kurgusu: Donald Sylverster – Ford v Ferrari

En İyi Ses Miksajı: Mark Taylor and Stuart Wilson – 1917

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker – Bombshell

En İyi Kostüm Tasarımı: Jacqueline Durran – Litte Women

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Barbara Ling ve Nancy Haigh – Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Görsel Efekt: Guillaume Rocheron, Greg Butler and Dominic Tuohy – 1917

En İyi Film Müziği: Hildur Guðnadóttir – Joker

En İyi Orijinal Şarkı: Elton John, Bernie Taupin – ‘’(I’m Gonna) Love Me Again’’ (Rocketman)