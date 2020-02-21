Oscar’da hayvan haklarına dair konuşma yapmıştı: Phoenix, yeni doğum yapan bir inekle yavrusunu mezbahadan kurtardı

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix’in, Oscar Ödül Töreni’nin hemen ertesi günü ABD’nin Los Angeles kentindeki bir mezbahada bulunan yeni doğum yapmış bir inekle yavrusunu kesilmekten kurtardığı ortaya çıktı.

Phoenix’in inekleri, bir hayvan hakları örgütü olan Farm Sanctuary’nin çiftliğine götürdüğü belirtildi.

Olay, Farm Sanctuary’nin YouTube’da bir video paylaşmasının ardından duyuldu. Videoda, Phoenix mezbahanın CEO’su Anthony Di Maria ile konuştuğu görülüyor ve konuşmanın gidişatı ‘kurtarma operasyonunun’ planlı olmadığını gösteriyor.

‘Acıyı görmem için bilime ihtiyacım yok’

Videonun başında Di Maria hayvanların öldürülmesini ‘hasat’ olarak tanımlarken, Phoenix ‘cinayet’ diyerek düzeltiyor. Di Maria, en acısız yöntemi kullandıklarını savunurken ‘hayvanların 60 saniyeden daha kısa bir sürede öldürülmesini’ buna kanıt olarak sunuyor.

Buna tepki gösteren ünlü oyuncu, “Bir hayvanın acıya nasıl tepki verdiğini duyabilmem veya kendi gözlerimle görmem için bilime ihtiyacım yok” diyor.

Bir süre daha devam eden diyalogun ardından Joaquin Phoenix, Anthony Di Maria’ya ‘Liberty’ ve ‘Indigo’ adı verilen iki ineği alıp alamayacağını soruyor. Yöneticinin izin vermesiyle iş tatlıya bağlanıyor.

Videonun sonunda bir açıklama yapan Phoenix, “Di Maria ile farklılıklarımıza rağmen birçok ortak noktamız olduğunu fark ettim. O, bu nazik harekette bulunmasaydı, Liberty ve Indigo’yu korkunç bir ölüm bekliyordu” ifadelerini kullanıyor.

‘Evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz’

Joaquin Phoenix uzun süredir hayvan hakları için mücadele ediyor.

Joker filmindeki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ını kazanan Joaquin Phoenix teşekkür konuşmasında pek çok şeyin yanı sıra hayvan haklarına değinmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı, “Evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz. Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkânsızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz.”