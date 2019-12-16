Osman Albayrak kimdir? Osman Albayrak nereli ve kaç yaşında?

Osman Albayrak, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sırlar Dünyası / Sır Kapısı isimli dizi ile geçen Osman Albayrak hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Osman Albayrak nereli ve kaç yaşında?
Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Kasım karakterini canlandıran Osman Albayrak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Osman Albayrak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…
OSMAN ALBAYRAK KİMDİR?
Osman Albayrak, 18 Ekim 1977 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.
2003 yılında oyunculuk kariyerine adım atan Osman Albayrak; Serseri, Köpek, Adak, Makber, İmkansız Olasılık, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.
Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Celil karakterine hayat veren Osman Albayrak, 1.80 metre boyunda, 82 kilo ve Terazi burcudur.
Osman Albayrak’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Güvercin (Kasım) (TV Dizisi)
2018 – Arka Sokaklar (TV Dizisi)
2017 – Diriliş Ertuğrul (Batuhan) (TV Dizisi)
2016 – İmkansız Olasızlık (İrfan) (TV Filmi)
2016 – Yeter (Coşkun) (TV Dizisi)
206-2017 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Serkan) (TV Dizisi)
2015 – Aşk Zamanı (İdris) (TV Dizisi)
2013 – Kayıp (Erdal) (TV Dizisi)
2010 – Makber (Kemal) (TV Dizisi)
2010 – 72. Koğuş (Boşnak Ali) (Sinema Filmi)
2008 – Kollama (Orhan Edip Ertürk Seslendirmesi) (TV Dizisi)
2007 – Kurtlar Vadisi Terör (Hakan Yörük) (Sinema Filmi)
2007-2008 – Kurtlar Vadisi (Pusu) (Hakan Yörük) (TV Dizisi)
2007 – Kilit (Soyguncu Şef) (Sinema Filmi)
2007-2008 – Eşref Saati (Emrullah) (TV Dizisi)
2006 – Adak (Salih) (TV Dizisi)
2005 – Köpek (Caner) (TV Dizisi)
2003 – Serseri (Seyfo)(TV Dizisi)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Hasan) (TV Dizisi)
Son güncelleme: 11:20 – 16.12.2019