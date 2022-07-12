Osman Kavala AİHM kararını değerlendirdi

AİHM, Osman Kavala davasında Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. Karara ilişkin bir açıklama yapan Osman Kavala, “Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün, tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili bir karar aldı. AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ncı maddesinin birinci fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti.

Türkiye’nin ihlal ettiği belirtilen madde, taraf ülkelerin taraf oldukları davada AİHM’in verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt etmesini öngörüyor. Bu karar ile birlikte Türkiye’ye yaptırım uygulanmasının da önü açılmış oldu.

Mahkeme, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılması için kararını Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne gönderecek. Komite, ilk toplantısıyla birlikte ihlale karşı nasıl bir siyasi karar alınması gerektiğini görüşmeye başlayacak.

Öte yandan mahkeme, Kavala’ya 7.500 euro mahkeme masrafının ödenmesine de 16’ya karşı 1 oyla karar verdi.

“YARGI ÜZERİNDEKİ SİYASİ ETKİLERİN DEVAM ETTİĞİNİ HÜLME BAĞLADI”

AİHM kararına ilişkin avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yapan Kavala şunları kaydetti:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da aldığı kararda tutuklanmamın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, dün açıklanan kararında hukuksuz uygulamaların ve yargı süreci üzerindeki siyasi etkilerin hâlâ devam ettiğini hükme bağladı.

Bu karar, mevcut yasaların siyasi saiklerle keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur.

Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum.”

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