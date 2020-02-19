Osman Kavala kimdir? Osman Kavala kaç yaşında, mesleği ne?

Çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Osman Kavala, iş adamı Mehmet Kavala’nın oğludur. Peki Osman Kavala kimdir? Osman Kavala kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Osman Kavala 1957 yılında Paris’te dünyaya geldi. Osman Kavala’nın Gezi Parkı eylemlerine ilişkin dava nedeniyle iki yılı aşkın süre tutuklu kalmasının ardından beraat etti ardından başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıktı. İşte Osman Kavala hakkında merak edilenler…

OSMAN KAVALA KİMDİR?

1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi’ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Babası Mehmet Kavala’nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu’nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, Türk-Polonya İş Konseyi, Türk-Yunan İş Konseyi, Center for Democracy in Southeast Europe (Güneydoğu Avrupa’da Demokrasi Merkezi) gibi çeşitli iş ve toplumsal kuruluşların Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

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