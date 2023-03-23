Osman Köse suikastının faili öldürüldü

Irak’ın Erbil kentinde 17 Temmuz 2019 günü bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan konsolosluk görevlisi Osman Köse ile Irak vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan hayatını kaybetmişti.

Şehit Osman Köse için Ankara’da resmi tören yapılırken, suikastın tetikçisi olan HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi Mazlum Dağ ile suikastın gözcülerinden PKK’lı terörist Abdurrahman Er ve Irak uyruklu 4 kişi yakalanmıştı.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk görevlisi Osman Köse

SUİKASTIN PLANLAYICILARI ÖLDÜRÜLDÜ

Dağ ve Er, Erbil Ağır Ceza Mahkemesince yargılanıp idam cezasıyla cezalandırıldı, halen tutuklu olan iki teröristin cezaları infaz edilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen titiz çalışmalar sonucunda suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi ‘Doğan Nurhak’ kod adlı Erdoğan Ünal 26 Temmuz 2019’da, yine suikastın planlayıcılarından ‘Botan’ kod adlı Hacı Kurhan, ‘Kendal’ kod adlı Metin Akgün ile ‘Serdem’ kod adlı Muhammed Yıldız da 31 Temmuz 2019’da Irak’ın kuzeyinde MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

GİZLİ SUİKAST HÜCRESİ İÇİNDE YER ALIYORDU

Şehit Osman Köse suikastının faillerinden olan ve doğrudan Bahoz Erdal, Duran Kalkan ve Murat Karayılan’dan suikast emri alan terör örgütünün gizli suikast hücresi içinde yer alan ‘Soro’ kod adlı Vedat Ötün’ün de Irak’ın Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesi yakınlarındaki Gara Dağı bölgesinde MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldüğü ortaya çıktı. Ailesi, Mahmur Kampında yaşayan terörist Ötün’ün, Kadir ve Sıddık Ötün adıyla iki ağabeyinin de dağ kadrosunda öldürüldükleri öğrenildi. Şırnak kırsalında ve Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Haftanin bölgelerinde terörist faaliyetlerde bulunan Ötün’ün Suriye’nin kuzeyinde de PKK-YPG saflarında yer alarak IŞİD, El Kaide ve El Nusra terör örgütleriyle çatışmalara katıldığı öğrenildi.