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23 Nisan 2023
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Osmangazi Köprüsü’nde dönüş hareketliliği

Alaturka Online
Alaturka Online

Arife günü başlayan araç yoğunluğu sonrası İstanbul ve çevre illere dönüşlerde de tercih edilen Osmangazi Köprüsü’nde, bayramın son günü de akıcı bir trafik yaşandı.

Köprünün Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek gişelerinde zaman zaman biriken araç yoğunluğu, tüm gişelerin açık olması sayesinde sıkıntı yaşanmamasını sağladı.

Sürücülerden Nurettin Kaya, Bursa’da bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul’a dönüş için yola çıktığını ifade etti.

Her zaman köprüyü tercih ettiğini anlatan Kaya, “Çok memnun kalıyorum. ‘Kullanmıyorlar.’ diyenler var ya görünüyorsunuz, yoğunluğun haline bakın. Burayı kullanmayacağım da nereyi kullanacağım? Bana hizmet ediyorsa kullanacağım tabii.” diye konuştu.

Ege’de bayram tatilini geçirdikten sonra İstanbul’a dönüş için köprüyü tercih eden sürücüler de yoğunluğun çok fazla olduğunu ifade etti.

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