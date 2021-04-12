Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Tekne'den, doktor ve savcı arasında çıkan tartışma iddiasına ilişkin açıklama:

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan doktor ile cumhuriyet savcısı arasında çıkan tartışma iddialarına ilişkin, "Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Tekne, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye cumhuriyet savcısının muayene talebini yerine getirmeyen doktorun gözaltına alındığı" yönündeki iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin daha önce başlanılan ortopedik tedavisinin devamı olarak randevusu için dün hastaneye gittiğine yer verilen açıklamada Tekne, şunları kaydetti:

"Nöbetçi doktorun, asıl doktorun izinli olduğunu gerekçe göstererek tedaviden kaçınması üzerine Cumhuriyet Savcısı M.B’nin kendisini tanıtarak randevusunu hatırlatmasına rağmen nöbetçi doktorun muayene odasından ayrılarak tedaviden kaçınıp güvenlik görevlilerine aşağılayıcı şekilde M.B'nin dışarı çıkarılması talimatını verdiği, tedavi olmaksızın hastaneden ayrılan Cumhuriyet Savcısı M.B'nin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca nöbetçi doktor hakkında hakaret suçundan soruşturmaya başlanılmıştır. Nöbetçi doktor, aynı gün başsavcılığımızca şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."