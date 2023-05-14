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14 Mayıs 2023
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Osmaniye Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Osmaniye seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken Osmaniye’nin 6 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 385.998 seçmen sayısı bulunuyor.


Önceki (2018) seçimde Osmaniye’de ne oldu?

PARTİ OY ORANI YIL
AK Parti  %36,2 2018
CHP %13,5 2018
İYİ Parti %13,5 2018
MHP %31,6  2018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023

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