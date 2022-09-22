Osmaniye’de araçlar suya gömüldü

Osmaniye’de etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Devlet Bahçeli Alt Geçidi çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, Osmaniye’de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD’a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı. Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sağanak yağış 5 ilde hayatı felç etti! Yollar göle döndü