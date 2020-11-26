Osmaniye'de balık tutarken kayalıklardan Sabun Çayı'na düşen kişi kurtarıldı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıkların üzerinden balık tutmaya çalıştığı Sabun Çayı'na düşen kişinin yardımına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri koştu.
Böcekli beldesinde, Sabun Çayı'nda balık tutan Mahmut Şanlı (73), yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.
Çevredeki bir çoban önce Şanlı'yı sudan çıkardı, sonra durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD ekipleri, halat kullanarak indikleri bölgeden Şanlı'yı sedyeye alarak çıkardı.
Şanlı, müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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