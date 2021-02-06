Osmaniye'de mühürlenen iş yerinde kumar oynayan 15 kişiye 134 bin lira ceza

OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de daha önce kumar oynandığı tespit edilerek mühürlenen bir iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye 133 bin 855 lira para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarını aldıkları bir iş merkezinde bulunan iş yerine düzenledi.

Daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı belirlenen 15 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 133 bin 855 lira para cezası kesildi.

İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "mühürlenmiş iş yerini izinsiz açmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.