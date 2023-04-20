Osmaniye’deki deprem mezarlığına duygu dolu bayram ziyaretleri

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde Osmaniye’de hayatını kaybedenlerin yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde Asri Mezarlığı ziyaret etti.

Depremzedeler, mezarları çiçeklerle süsleyip, dualar etti. Deprem felaketinde annesini, erkek ve kız kardeşini kaybettiğini belirterek Mersin’den gelip, mezarları ziyaret ettiğini söyleyen Fatma Kunucu, “Çok buruğum, annem, erkek ve kız kardeşimi kaybettim. Onlarsız ilk bayramımız, yüreğim yanıyor. Allah herkese yardım etsin. Mersin’de oturuyorum ve sabah treni ile Osmaniye’ye geliyorum ve akşam geri dönüyorum. Çok üzgünüm. Allahım kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Gerçekten çok büyük bir acı, Rabbim herkese yardım etsin” dedi.

“ÖZLEM ÇOK ZOR”

Deprem felaketinde eşini ve 2 kızını kaybeden Yalçın Avşar ise, “Buruk bir bayram, Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz. Burada, 2 kızım ve eşim yatıyor. Acı tarifsiz, Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Kimsenin başına, düşmanımızın başına bile vermesin. Büyük bir imtihan, Rabbim sabrımızı versin. Gidenlerin yeri güzel, rahat, o kadar güzel ki emin olun onların şu an gördüğü yeri biz hayal bile edemiyoruz. Çünkü cennetteler, bunu biliyoruz, buna inandık, buna iman ettik. Geride kalanın derdi çok zor. Hasret, özlem çok zor” diye konuştu.

“EŞİMİ VE ÇOCUKLARIMI KAYBETTİM”

Depremde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerindeki Bilge Sitesi’nde oturduğunu söyleyen Yalçın Avşar, “Deprem günü işteydim, vardiyaya gitmiştim. Deprem sonrasında geldiğinde binanın çökmüş halde buldum. Eşimi ve çocuklarımı kaybettim. Allahım herkese sabır versin” şeklinde konuştu.

Osmaniye’de deprem felaketinde 1010 kişi vefat etmişti. DHA