Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda “Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi” açılıyor

BİLECİK (AA) – Yılda yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği, Ertuğrul Gazi'nin de türbesinin bulunduğu Bilecik'in tarihi ilçesinde geçmiş yıllarda ipek böcekçiliği yapılan iki binada "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" açılıyor.

Anadolu'daki tarihin çok önemli bir evresini oluşturan, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşları olan Alplerin, dizilerle beraber ciddi bir popülarite kazanması üzerine düğmeye basıldı.

Türk kültürünün ve kimliğinin korunmasını amaçlayan "Alp Kıyafetleri Dikim Atölyesi" projesi protokolü, bir süre önce Söğüt Ertuğrul Gazi Birliği ile Bursa Eskişehir Bilecik (BEBKA) Kalkınma Ajansı arasında imzalandı.

Proje ile hayata geçirilecek dikim atölyesinin, toplumun dezavantajlı kesimlerine iş istihdamı sağlaması, üretilecek kıyafetler ile kültürel değerler yaşatılarak, kadınların topluma kazandırılması amaçlanıyor.

80 kursiyerin istihdam edileceği projede, aksesuarları ile alp kostümlerinin üretimi yapılacak.

Yıllara meydan okuyan duvarları ve yan bölümündeki yüzyıllık minaresi ile tarihin maneviyatını tüm ihtişamıyla koruyan binadaki tadilatın biteceği bildirildi.

Yaklaşık 5 yıldır dizi ve filmlere kostüm üretimi ve tasarımı yapan, aynı zamanda dikim atölyesi projesinin tasarımcısı olan Orhan Kocaoğlu, AA muhabirine, Bilecik Valisi Bilal Şentürk ile Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in önceliğinde start verildiğini kaydetti.

– Diriliş Ertuğrul'un oluşturduğu havayı devam ettirmek istiyoruz

Kocaoğlu, Alplik kavramının önemine değinerek, "Bir yıllık bir fizibilite çalışması yaptık. Söğüt Belediyesinin buradaki tarihi alanı tahsisiyle birlikte böyle bir projenin aslında startı verilmiş oldu. Diriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte çok güzel bir ambiyans oluştu. Biz atalarımızın kimliğini hatırladık. 'Alplik' kavramı nedir bunu öğrendik. Çok ciddi bir alp merakı oluşmaya başladı. Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya oradan da Avrupa'ya fetihlerini anlatan güçlü bir karakter aslında alp tasviri. Çünkü kendisi hem siyasi hem de askeri anlamda eğitimi ve kabiliyeti olan özel askerler. Bugün bunu ordumuzda kurmay sınıfı olarak görüyoruz.

Alplik tarihi Sultan Alparslan'la, Alp Er Tungalarla birçok dönem kahramanlarıyla özdeşleşmiş. Onların isimleriyle özel bir etiket olmuş. Biz de Diriliş Ertuğrul'un oluşturduğu havayı devam ettirmek istiyoruz. Atalarımızın misyonunu aslında omuzlamak ve bu zamana kadar yapmadığımız şeyleri o kültürü yeniden yaşatmak istiyoruz. " ifadesini kullandı.

– Alp kostümünün nasıl yapıldığını görecekler

Atölyenin bulunduğu bölgenin Eski Kozalık denilen alan olduğunu aktaran Kocaoğlu şöyle devam etti:

"Burası ipek böceğinin kozasının ipek haline dönüştürüldüğü alan. Kazanları, döküm atölyesinin olduğu alan. Bu alanı hem sergi alanı hem de müşterilerin gelip gördüğü aynı zamanda dinlenebileceği kafeteryasının olduğu, showroomunun olduğu özel bir müze gibi bir alan olacak. Üst tarafta da üretim olacak. Üretim yapılırken alp kostümü nasıl yapılıyor, buradaki emek nasıl, ondan da bilgi sahibi olacak." diye konuştu.

Projenin istihdam anlamında Söğüt'e ciddi bir katkı sağlayacağını bildiren Kocaoğlu, "Biz büyük kanalların büyük prodüksiyonlarına kostümler üretiyoruz. Aksesuarlar üretiyoruz. O misyonumuz hala devam edecek. Sanatsal ve seri tekstil anlamında farklı bir kapı açacağız. Alp kostümünün biz burada sünnetlik versiyonunu üretmeyi planlıyoruz. Çocukların sünnetlerine yeni bir kategori getireceğiz." dedi.