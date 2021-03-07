Osmanlı mirası karakol ihya değil imha ediliyor

İSTANBUL Kasımpaşa’da bulunan ve 19. yüzyılda Sultan Abdülaziz döneminde yapılan Divanhane Eski Karakol Binası’nda yol genişletme çalışması yapılacağı gerekçesi ile yıkılıyor. İstanbul Büyükşehir Bele­diyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkımı durdurmak için yargıya başvur­duklarını açıklamış ve “Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirasını yıkıyor” demişti.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da karakol binasının yıkılmadığını, özgün hali ile ihya edildiği savunarak İBB Başkanı İmamoğlu’nun yalan söyle­diğini savundu. AKP’li yöneticilerin bu açıklamasına CHP ve İYİ Parti’den tepki geldi.

İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan AKP’li­lere, “Sizin ihyadan anladığınız hilti ile binaya girip imha etmek midir? Tarihi bi­nayı ihya edeceğiz diyorlar ama binayı ihya değil imha ediyorlar” diye tepki gös­terdi. İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da “Konu rant olunca hele bu ranttaki paylaşım Katarlılarla birlikte olunca tarih, ecdat dinlemiyorlar” dedi.