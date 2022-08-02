Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bir yayınevi(Yediiklim Yayınevi)nin deneme sınavlarında sorduğu soruların şıklarına kadar aynı olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken bu olayın ardından sınava girenler YÖK ve ÖSYM Başkanı’nın istifaya davet etti. Bazı sosyal medya hesapları ise soruların hocaya ait olduğunu ve telif haklarını aldıktan sonra soruları çözdüklerini kaydetti.

Gün boyu tartışılan bu gelişme sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dikkat çeken bir adım attı ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ü görevden aldı.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ÖSYM’nin gündemdeki konu hakkında Twitter üzerinden dün yaptığı açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

“2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

ERDOĞAN’DAN İNCELEME TALİMATI

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

ERDOĞAN: GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

İletişim Başkanlığı’nın paylaşımını alıntılayan Erdoğan ise, “Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz” demişti.

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