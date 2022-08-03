KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmış, 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddia edilmişti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran o iddianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Erdoğan’ın talebiyle Devlet Denetleme Kurulu da, inceleme başlatmış ve konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

ÖSYM’NİN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından Prof. Dr. Halis Aygün’ün yerine gelen isim de belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Aygün’ün yerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

ODTÜ Matematik Bölümünden 1996’da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012’de doçent, 2017’de profesör unvanını aldı. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy’un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020’den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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