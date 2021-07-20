ÖSYM eski başkanı İTÜ’de görev alıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor ve FETÖ’cülerin 2010-2015 arasındaki sınav sorularını çalmalarına zemin hazırlamakla sorumlu tutuluyor…

Demir’in Türkiye’nin prestijli üniversitelerinden olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olarak görevine devam ettiği ve okul lojmanında yaşadığı ortaya çıkıtı. Ali Demir’in ilk skandalı 2010’da KPSS ile başladı. Soruların çalındığı ortaya çıkınca sınav iptal edilmiş, Ali Demir hakkında takipsizlik kararı verilmişti. Demir daha sonra ÖSYM Başkanı oldu. 27 Mart 2011’de ise 1.7 milyon adayın girdiği 2011-YGS’de şifre skandalı patlak verdi.

EV HAPSİNE ALINSA DA…

Avukatlıktan yargıçlığa geçiş sınavında da AKP’de görevli eşler sınavda 1. ve 2. oldu. Soruşturmadan sonuç çıkmadı. 2013 Komiser Yardımcılığı Sınavı’ndaki soruların önceden bazı kişilere verildiği, 2014’teki TEOG sınavında kopya olayı yaşandığı da belirlenmişti. Binlerce öğrencinin geleceğini etkileyen kopya skandallarından 9 yıl sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla soruşturma başlattı. Demir, ev hapsine alındı. ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Demir’in İTÜ’de akademisyen olarak görev yapması soru işaretlerine neden oldu.

Ali Demir, ÖSYM Başkanlığı sırasında yaşanan kopya skandalları ve FETÖ iddiaları üzerine hakkında açılan iki dava ve bir soruşturmanın birleştiğini belirtti. Özetle şunları söyledi: “ÖSYM sorularının matbaaya giderken FETÖ tarafından kopyalandığı iddiasını ortaya atan kişi ifadesini polis zoruyla verdiğini söyledi. ÖSYM’de 4 yıl başkanlık yaptıktan sonra yine ilgili yasa gereğince İTÜ’deki görevime döndüm.”