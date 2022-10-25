ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün kardeşine jet hızıyla kadro

Kocaeli Üniversitesi, 28 Aralık 2021 tarihinde, Ziraat Fakültesi Profesörlük Kadrosu ilanına çıktı. İlana ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün kardeşi Doç. Dr. Ahmet Aygün de başvurdu. Ön değerlendirme sonucunda, ‘en az 2 SCI/E yayında başlıca yazar olma şartı’ sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu reddedildi. Ancak, ne olduysa başvurusu aynı gün yeniden değerlendirilip jet hızıyla kabul edildi. Yaşananlar belgeleriyle ortaya çıktı.

Halil ATAŞ

Kocaeli Üniversitesi’nin Aralık 2021 tarihinde açtığı Ziraat Fakültesi Profesörlük Kadrosu ilanına ÖSYM eski Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün kardeşi Doç. Dr. Ahmet Aygün’ün de başvurduğu, önce reddedildiği ardından ise jet hızıyla kabul edildiği belgeleriyle ortaya çıktı.

Kocaeli Üniversitesi 28 Aralık 2021 yılında, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkilerine iki profesör için Resmi Gazete de ilana çıktı. İlana Bahçe Bitkileri Bölümüne görevden alınan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün kardeşi Doç. Dr. Ahmet Aygün de başvuru yaptı.

Ön değerlendirme sonucunda Doç. Dr. Ahmet Aygün’ün, ‘Doçent unvanı aldıktan sonra en az 2 SCI/E yayında başlıca yazar olma şartı’ sağlamadığı gerekçesiyle başvurusu reddedildi. Aygün’ün reddedilen başvurusu bu kez kurulca ‘sehven hata yapıldı’ denilerek, aynı gün yeniden değerlendirilip jet hızıyla kabul edildi. Yaşananlar belgeleriyle ortaya çıktı.

KPSS sınavında soruların önceden sızdırıldığına yönelik iddiaların ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi dekanı olduğu dönemde, başka bir üniversitede ziraat alanında uzman kardeşi Ahmet Aygün’ün dekanı olduğu fakülteye doçent olarak atanması tartışma konusu olmuştu.

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