Otelciler böyle oda satmaya çalışıyor

Vatandaş evinde karantina altındayken şehirlerarası otobüs yolculukları da kaymakamlık iznine bağlandı.

Türkiye’deki pek çok otel ise ya kapandı ya da faaliyetlerini askıya aldı. Açık olan oteller ise internet üzerinden oda satabilmek için otellerin coronaya karşı düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirtiyor.

Öyle ki internet siteleri üzerinden otel odaları ‘Corona Virüsü Önlemi Almış Oteller’ başlığı altında satılmaya çalışılıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu otellerin corona virüsüne karşı uyması gereken kurallar resmi olduğunu söylüyor.

‘OTEL RESTORANLARI AÇILMIYOR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Bülbüloğlu, “Kapı kolları temizliğinden başlayıp banyolar asansör düğmelerine varıncaya kadar uyuması gereken kurallar var. Otellere sadece oda ve kahvaltı şeklinde misafir kabul edilebiliyor.

Tüm sauna, spa, hamam, kuaför gibi yerler 11 Mart’tan itibaren kapatılmıştı yeni müşteri alacak oteller yine buraları açmayacak.

Müşteri resepsiyona girdiği andan itibaren maske takacak. Restoran ve barlar kesinlikle açılmayacak öyle bir akşam yemeği isteyenler oda servislerini arayarak istekte bulunabilecekler” diyor.

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