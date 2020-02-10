Otelde Corona virüsüne robotlu önlem!

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü salgını nedeniyle yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Çin’de salgına karşı önlemler arttırılıyor.

Şanghay kentindeki bir otelde salgına karşı önlem amacıyla oda servisi “temassız” gerçekleştiriliyor.

Robotlar tarafından oda servisinin yapıldığı otelde, müşteriler akıllı sistem üzerinden rezervasyon yapabiliyor.

Resepsiyonda ise giriş kaydı yapılmadan önce müşterilerin ateşleri ölçülüyor.

Müşterilere el dezenfektanları ve maskelerin dağıtıldığı otelde odalar ve koridorlar rutin olarak dezenfekte ediliyor. İHA

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