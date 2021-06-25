Otelden sabaha karşı gözaltı bitiyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen pakete göre, ifadesi alınmak için hakkında yakalama kararı bulunan ve mesai saatleri dışında yakalanan kişi, belirlenen tarihte yargı merciine başvurmayı taahhüt ederse, savcı tarafından serbest bırakılabilecek. Böylelikle otel odasında sabaha karşı yapılan gözaltılar da sona erecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede de önemli değişiklik yapıldı. Eşe yönelik “Kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” gibi suçların, boşanmış eşe karşı işlenmesi de ağırlaştırıcı sebep sayılacak.

LEKELENMEME HAKKI

Terör, kasten öldürme, uyuşturucu gibi katalog suçlarda tutuklama, kuvvetli suç şüphesi ve somut delil varsa uygulanacak. İdari yargı mercilerince verilen nihai kararlar, gerekçesiyle birlikte en geç 30 gün içinde yazılacak. İdareye yapılan başvurularla ilgili idarenin cevap verme karar süresi, 60 günden 30 güne düşürülüyor. Yurt dışı yasağı, ev hapsi gibi adli kontrol kararları dört ayda bir gözden geçirilecek. Adli kontrol tedbirinin üst sınırı altı yıl olabilecek. Ev hapsi verilmesi halinde, kişinin evde geçirdiği sürenin yarısı cezasından düşürülecek. Suçlama dışındaki deliller de lekelenmeme hakkı ve özel hayata saygı çerçevesinde iddianameye konulmayacak. Yargılama sonunda beraat edenlerin telefon dinleme kayıtları imha edilecek.

PİŞMANLIĞA İNDİRİM

Vergi suçlarında da etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Vergi cezaları, yargısal süreç başlamadan önce “etkin pişmanlıktan” yararlananların ödeyeceği ceza yüzde 50; yargısal süreç başladıktan sonra yararlananlara ise yüzde 25 indirimli olacak.