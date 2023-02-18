“Otellerdeki depremzedeler sokakta kalabilir”

Antalya’da turizm sezonunun yaklaştığını söyleyen CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, bu nedenle otellere yerleştirilen depremzedelerin sokakta kalabileceği uyarısında bulundu.

CHP’li Özer şu ifadeleri kullandı; “AFAD tarafından Antalya’daki otellere yerleştirilen depremzedeleri bekleyen en önemli sorun 20 gün sonra otellerden çıkarılma ihtimallerinin olması. Buradaki otellerle bir aylık anlaşma imzalanmış. Bunun 10 günü geçti, geriye kaldı 20 gün. 20 gün sonra oteller turizm sezonuna hazırlanmak için depremzedelere ‘çıkın’ demeye başlayabilir.

ANTALYA’YA GELEN DEPREMZEDE SAYISI 140 BİNİ BULDU

Antalya’ya deprem bölgesinden gelen kayıtlı depremzede sayısının valilik tarafından yapılan son açıklamaya göre 140 bini bulduğunu belirten Özer devamında şunları söyledi:

“İl genelindeki otel, apart otel, otel lojmanı ve pansiyon gibi yerlerde 75 bin kişi misafir edilirken, bu depremzedelerden 4 bini misafirhanelerde, 8 bini de KYK yurtlarında kalıyor. Yakınlarının yanında kalanların sayısı ise 50 binin üzerinde.

Deprem bölgesindeki depremzedeler insani ve temel yardımlarla mücadelesini sürdürürken; yakınlarını, evlerini, anılarını kaybederek bölgeden ayrılma kararı veren depremzedeler de başka kentlerde yeni bir hayat kurma mücadelesine girişti.

Antalya’daki koordinasyon merkezlerini ziyaret ettik. Burada görüştüğümüz birçok depremzede; ‘Biz burada duruyoruz, devlet bize bakıyor ama biz kendimizi sorumlu hissediyoruz, iş bulmamız lazım’ diyor. Hayatlarını bundan sonra nasıl sürdüreceklerinin değerlendirilmesi lazım, çünkü eğer bunu yapmazsak depremzedenin sokakta kalmasıyla karşı karşıya kalabiliriz.”